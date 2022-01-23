"Омикрон" распространяется по миру. Когда компании разработают против него вакцину?

"Омикрон" продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Фармацевтические компании рассчитывают разработать вакцину против нового варианта COVID в течение следующих месяцев.

Когда появится действенный препарат от "Омикрона" - в материале РБК-Украина .

С чего все началось?

Впервые за B. 1.1.529 заговорили в ЮАР еще в конце ноября 2021 года. По словам главы отдела новых болезней ВОЗ Марии Ван Керкхове - для изучения влияния нового варианта заболевания на вакцины необходимо несколько недель. Между тем организация назвала новый штамм COVID греческой буквой "омикрон".

Фармацевтические компании начали тестировать свои препараты против южноафриканского варианта.

Уже всего через месяц, "Омикрон", вследствие его стремительного распространения, обнаружили в 100 странах мира. В Украине же, первый случай заражения заболевание было зафиксировано уже 18 декабря.

Когда ожидать действенной вакцины против нового штамма?

Еще в конце ноября, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что в случае необходимости изменить существующие вакцины - препарат сможет получить одобрение в течение трех-четырех месяцев.

Уже в январе американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину, которая будет нацелена на защиту от "Омикрона". Также компания рассчитывает в 2023 году разработать комбинированную вакцину, которая будет защищать не только от коронавируса, но и от гриппа.

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины, которая должна появиться уже весной текущего года.

Между тем согласно различным исследованиям - высокую эффективность против нового варианта коронавируса можно получить благодаря бустерной прививкой мРНК-вакцинами (Pfizer, Moderna).

Компания AstraZeneca также заявила о действенности своей бустерной дозы, которая увеличивает количество антител не только против "Омикрона", но и других типов коронавируса.