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Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти "Омікрона"

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Вівторок 25 січня 2022 14:06
Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти "Омікрона" Фото: Pfizer почав випробування вакцини проти "Омікрона" (David Benito / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Pfizer.

Повідомляється, що компанії розпочинають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності. Дослідження проводитимуть на здорових людях віком від 18 до 55 років.

"Хоча дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист згодом ослабне", - заявила старший віце-президент і керівник відділу досліджень та розробок вакцин у Pfizer Катрін Янсен.

За словами генерального директора та співзасновника BioNTech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від COVID при "Омікроні" слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.

"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий самий рівень захисту від "Омікрону", як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту", - додав він.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 1420 осіб, розділених на три групи:

  • щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрону"
  • щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти "Омікрону"
  • раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти "Омікрону"

Зазначимо, докладніше про те, коли чекати на вакцину проти нового штаму читайте в матеріалі "Омікрон" поширюється по світу. Коли компанії розроблять проти нього вакцину?"

Нагадаємо, раніше у Pfizer запропонували робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій.

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