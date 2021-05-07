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Pfizer/BioNTech подали заявку на полное одобрение COVID-вакцины в США

Новина українською → США, Пятница 07 мая 2021 15:25
Pfizer/BioNTech подали заявку на полное одобрение COVID-вакцины в США Фото: Pfizer/BioNTech хотят получить полное одобрение вакцины в США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому регулятору с просьбой полностью одобрить их вакцину от коронавируса для применения в США. Сейчас у вакцины Pfizer/BioNTech есть разрешение на экстренное применение.

Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Pfizer и BioNTech заявили, что они уже начали процесс получения полного одобрения COVID-вакцины для людей от 16 лет и старше. Компании стали первыми в США, кто подал заявку на полное одобрение от регулятора.

Как заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла, компания надеется, что американский регулятор полностью одобрит COVID-вакцину в ближайшие месяцы.

Для получения одобрения Pfizer и BioNTech должны продемонстрировать, что могут надежно изготавливать вакцины. В случае одобрения компании смогут продавать свою продукцию напрямую потребителям и, возможно, изменить стоимость одной дозы. Одобрение также позволит вакцине остаться на рыке после того, как пандемия закончится.

Напомним, на следующей неделе американский регулятор планирует разрешить применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет. Соответствующее одобрение эта вакцина уже получила в Канаде.

Добавим, в мае Украина должна получить партию вакцины Pfizer. Ожидается, что вакцину привезут в Украину до 20 мая.

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