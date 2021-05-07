Pfizer/BioNTech подали заявку на полное одобрение COVID-вакцины в США

Компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому регулятору с просьбой полностью одобрить их вакцину от коронавируса для применения в США. Сейчас у вакцины Pfizer/BioNTech есть разрешение на экстренное применение.

Pfizer и BioNTech заявили, что они уже начали процесс получения полного одобрения COVID-вакцины для людей от 16 лет и старше. Компании стали первыми в США, кто подал заявку на полное одобрение от регулятора.

Как заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла, компания надеется, что американский регулятор полностью одобрит COVID-вакцину в ближайшие месяцы.

Для получения одобрения Pfizer и BioNTech должны продемонстрировать, что могут надежно изготавливать вакцины. В случае одобрения компании смогут продавать свою продукцию напрямую потребителям и, возможно, изменить стоимость одной дозы. Одобрение также позволит вакцине остаться на рыке после того, как пандемия закончится.