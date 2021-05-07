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Pfizer/BioNTech подали заявку на повне схвалення COVID-вакцини у США

Новость на русском → США, П'ятниця 07 травня 2021 15:25
Pfizer/BioNTech подали заявку на повне схвалення COVID-вакцини у США Фото: Pfizer/BioNTech хочуть отримати повне схвалення вакцини у США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Компанії Pfizer та BioNTech звернулися до американського регулятора з проханням повністю схвалити їхню вакцину від коронавірусу для застосування в США. Наразі вакцина Pfizer/BioNTech має дозвіл на екстрене застосування.

Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Pfizer та BioNTech заявили, що вони вже почали процес отримання повного схвалення COVID-вакцини для людей від 16 років та старше. Компанії стали першими в США, хто подав заявку на повне схвалення від регулятора.

Як заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла, компанія сподівається, що американський регулятор повністю схвалить COVID-вакцину найближчими місяцями.

Для отримання схвалення Pfizer та BioNTech повинні продемонструвати, що можуть надійно виготовляти вакцини. У разі схвалення компанії зможуть продавати свою продукцію напряму споживачам і, можливо, змінити вартість одної дози. Схвалення також дозволить вакцині залишитися на рику після того, як пандемія закінчиться.

Нагадаємо, наступного тижня американський регулятор планує дозволити застосування вакцини Pfizer/BioNTech для дітей від 12 років. Відповідне схвалення ця вакцина вже отримала у Канаді.

Додамо, у травні Україна має отримати партію вакцини Pfizer. Очікується, що вакцину привезуть в Україну до 20 травня.

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