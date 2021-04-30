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Pfizer начинает экспорт вакцины в Мексику

Новина українською → Мексика, Пятница 30 апреля 2021 02:37
Pfizer начинает экспорт вакцины в Мексику Фото: вакциной Pfizer будут вакцинировать мексиканцев (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer появится в Мексике уже на этой неделе. В США уже начали отгрузку вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Источник сообщил изданию, что поставка вакцины, произведенной на заводе Pfizer в штате Мичиган, стала первым случаем, когда производитель поставил вакцину за границу с американских предприятий после того, как в конце марта истек срок действия ограничения Трампа на экспорт доз.

На данный момент компания Pfizer отправила в Мексику более 10 миллионов доз вакцины, став крупнейшим поставщиком вакцины в этой стране.

Министерство здравоохранения Мексики уже заявило, что на этой неделе оно получит 2 миллиона доз вакцины от Pfizer. В среду они получили более миллиона доз из Бельгии, а на этой неделе ожидается еще около миллиона.

В Pfizer говорят, что будут использовать дополнительные мощности на своих предприятиях в США для доставки инъекций за границу. Также производитель лекарств будет осуществлять поставки из Бельгии.

Компания рассчитывает произвести до 2,5 миллиардов доз вакцины в 2021 году и уже подписала контракты о поставках более миллиарда доз вакцин со странами по всему миру.

Напомним, во Франции вакциной Pfizer начнут прививать людей старше 18 лет. Это коснется людей с лишним весом, для которых опасен коронавирус.

Ранее сообщалось, что США предоставит Индии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. Вашингтон выделяет Индии 100 млн долларов.

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