ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Pfizer починає експорт вакцини в Мексику

Новость на русском → Мексика, П'ятниця 30 квітня 2021 02:37
Pfizer починає експорт вакцини в Мексику Фото: вакциною Pfizer будуть вакцинувати мексиканців (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer з'явиться в Мексиці вже на цьому тижні. У США вже почали відвантаження вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело повідомило виданню, що поставка вакцини, виробленої на заводі Pfizer в штаті Мічиган, стала першим випадком, коли виробник поставив вакцину за кордон з американських підприємств після того, як в кінці березня закінчився термін дії обмеження Трампа на експорт доз.

На даний момент компанія Pfizer відправила в Мексику більше 10 мільйонів доз вакцини, ставши найбільшим постачальником вакцини в цій країні.

Міністерство охорони здоров'я Мексики вже заявило, що на цьому тижні воно отримає 2 мільйони доз вакцини від Pfizer. У середу вони отримали більше мільйона доз з Бельгії, а на цьому тижні очікується ще близько мільйона.

У Pfizer кажуть, що будуть використовувати додаткові потужності на своїх підприємствах в США для доставки ін'єкцій за кордон. Також виробник ліків буде здійснювати поставки з Бельгії.

Компанія розраховує виробити до 2,5 мільярдів доз вакцини в 2021 році і вже підписала контракти про постачання більше мільярда доз вакцин з країнами по всьому світу.

Нагадаємо, у Франції вакциною Pfizer почнуть прищеплювати людей старше 18 років. Це торкнеться людей із зайвою вагою, для яких небезпечний коронавірус.

Раніше повідомлялося, що США надасть Індії фінансову допомогу в боротьбі з коронавірусом. Вашингтон виділяє Індії 100 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19