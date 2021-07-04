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В Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации

Новина українською →
США, Воскресенье 04 июля 2021 23:56
В Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации Фото: В Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть украинца после вакцинации. Как известно, 2 июля в Виннице умер 47-летний мужчина через 4 часа после прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании выразили соболезнование семье умершего украинца, однако отметили, что связь смерти после вакцинации не доказана.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - заявили в Pfizer.

Там также добавили, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - отметили в компании.

Напомним, что в Украине впервые зафиксирована смерть после вакцинации от коронавируса. Это произошло в Винницкой области. Там через 4 часа после вакцинации Pfizer скончался 47-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что у вакцинированного винничанина были проблемы с сердцем. В областном департаменте здравоохранения считают, что это могло стать причиной смерти.

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