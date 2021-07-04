У Pfizer прокоментували смерть вінничанина після вакцинації
Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прокоментувала смерть українця після вакцинації. Як відомо, 2 липня у Вінниці помер 47-річний чоловік через 4 години після щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У компанії висловили співчуття родині померлого українця, проте відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведено.
"Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - заявили в Pfizer.
Там також додали, що серйозні випадки зі здоров'ям і смерть можуть бути не пов'язані з вакциною.
"На сьогоднішній день понад 400 мільйонів людей у всьому світі були вакциновані нашою вакциною. Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - відзначили в компанії.
Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксована смерть після вакцинації від коронавірусу. Це сталося у Вінницькій області. Там через 4 години після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, що у вакцинованого вінничанина були проблеми з серцем. В обласному департаменті охорони здоров'я вважають, що це могло стати причиною смерті.