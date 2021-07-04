У Pfizer прокоментували смерть вінничанина після вакцинації

Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прокоментувала смерть українця після вакцинації . Як відомо, 2 липня у Вінниці помер 47-річний чоловік через 4 години після щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії висловили співчуття родині померлого українця, проте відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведено.

"Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - заявили в Pfizer.

Там також додали, що серйозні випадки зі здоров'ям і смерть можуть бути не пов'язані з вакциною.