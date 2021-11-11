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Pfizer просит разрешить бустерные дозы для всех совершеннолетних в США

Автор: Наталья Скороход

Компания Pfizer просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 для всех взрослых в возрасте от 18 лет и старше. Компания подала запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВS News.

Для того, чтоб решение было принято, сначала заявку рассмотрит FDA и выдаст регулирующее решение. Затем Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) представят клинические рекомендации.

Напомним, что гендиректор Pfizer раскритиковал тех, кто распространяет дезинформацию о вакцинах. По его словам, они преступники.

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