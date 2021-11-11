RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Pfizer просить дозволити бустерні дози для всіх повнолітніх в США

Автор: Наталья Скороход

Компанія Pfizer просить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити бустерні дози вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком від 18 років і старше. Компанія подала запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВS News.

Для того, щоб рішення було прийнято, спочатку заявку розгляне FDA і видасть регулююче рішення. Потім центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) представлять клінічні рекомендації.

Нагадаємо, що гендиректор Pfizer розкритикував тих, хто поширює дезінформацію про вакцини. За його словами, вони злочинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація