Pfizer просить дозволити бустерні дози для всіх повнолітніх в США

Компанія Pfizer просить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити бустерні дози вакцини проти COVID-19 для всіх дорослих віком від 18 років і старше. Компанія подала запит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВS News.
Для того, щоб рішення було прийнято, спочатку заявку розгляне FDA і видасть регулююче рішення. Потім центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) представлять клінічні рекомендації.
Нагадаємо, що гендиректор Pfizer розкритикував тих, хто поширює дезінформацію про вакцини. За його словами, вони злочинці.