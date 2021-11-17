Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

В заявлении Pfizer говорится, что компания предоставит лицензию на противовирусную таблетку Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям-производителям генерических лекарств производить таблетки для использования в 95 странах, что сделает их доступными для около 53% населения мира.

"Очень важно, что мы сможем предоставить доступ к лекарству, которое кажется эффективным, для более чем 4 миллиардам человек", - сказал глава отдела политики Патентного пула лекарственных средств Эстебан Бурроне.

По его оценкам, другие производители лекарств смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев.

"Мы стараемся найти очень тонкий баланс между интересами (компании), устойчивостью, требуемой производителями таблеток, и, что наиболее важно, потребностями общественного здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал Берроне.

Согласно условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные платежи за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, на которые распространяется соглашение.

"Врачи без границ" заявили, что разочарованы тем, что сделка с Pfizer не делает препарат доступным для всего мира. К примеру, соглашение исключает такие страны, как Китай, Аргентина и Таиланд.

"Доступ к медицинским инструментам COVID-19 должен быть гарантирован для всех и везде, если мы действительно хотим контролировать эту пандемию", - заявил старший советник "Врачей без границ" Юаньцюн Ху.