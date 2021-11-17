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Pfizer дозволив іншим компаніям виробляти свої таблетки від COVID-19

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США, Середа 17 листопада 2021 05:24
Pfizer дозволив іншим компаніям виробляти свої таблетки від COVID-19 Фото: Pfizer дозволив іншим компаніям виробляти таблетки від COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Pfizer дозволив іншим компаніям виробляти свої таблетки від коронавірусу. Компанія підписала угоду з підтримуваною ООН групою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

У заяві Pfizer говориться, що компанія надасть ліцензію на противірусну таблетку Женевському патентному пулу лікарських засобів. Це дозволить компаніям-виробникам генеричних ліків виробляти таблетки для використання в 95 країнах, що зробить їх доступними для близько 53% населення світу.

"Дуже важливо, що ми зможемо надати доступ до ліків, які здаються ефективними, для більш ніж 4 мільярдів", - сказав глава відділу політики Патентного пулу лікарських засобів Естебан Бурроне.

За його оцінками, інші виробники ліків зможуть почати виробництво таблеток протягом декількох місяців.

"Ми намагаємося знайти дуже тонкий баланс між інтересами (компанії), стійкістю, необхідною виробниками таблеток, і, що найбільш важливо, потребами громадської охорони здоров'я в країнах з низьким і середнім рівнем доходу", - сказав Берроне.

Згідно з умовами угоди, Pfizer не отримуватиме ліцензійні платежі за продажі в країнах з низьким рівнем доходу і відмовиться від ліцензійних платежів за продажі у всіх країнах, на які поширюється угода.

"Лікарі без кордонів" заявили, що розчаровані тим, що угода з Pfizer не робить препарат доступним для всього світу. Наприклад, угода виключає такі країни, як Китай, Аргентина і Таїланд.

"Доступ до медичних інструментів COVID-19 повинен бути гарантований для всіх і скрізь, якщо ми дійсно хочемо контролювати цю пандемію", - заявив старший радник "Лікарів без кордонів" Юаньцюн Ху.

Нагадаємо, що Pfizer просить дозволити використання таблеток від коронавірусу в США. Компанія подала відповідну заяву.

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