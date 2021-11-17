Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от COVID-19

Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от коронавируса. Компания подписала соглашение с поддерживаемой ООН группой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
"Доступ к медицинским инструментам COVID-19 должен быть гарантирован для всех и везде, если мы действительно хотим контролировать эту пандемию", - заявил старший советник "Врачей без границ" Юаньцюн Ху.
Напомним, что Pfizer просит разрешить использование таблеток от коронавируса в США. Компания подала соответствующее заявление.