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Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Pfizer разрешил другим компаниям производить свои таблетки от коронавируса. Компания подписала соглашение с поддерживаемой ООН группой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

"Доступ к медицинским инструментам COVID-19 должен быть гарантирован для всех и везде, если мы действительно хотим контролировать эту пандемию", - заявил старший советник "Врачей без границ" Юаньцюн Ху.

Напомним, что Pfizer просит разрешить использование таблеток от коронавируса в США. Компания подала соответствующее заявление.

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