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Pfizer пообещала Зеленскому как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину. Разговор состоялся сегодня, 8 февраля.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", - сказал глава государства.

Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.

"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты решили предоставить Украине холодильник для хранения COVID-вакцины. Это позволит ускорить получение вакцины Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, от чего будет зависеть дата начала вакцинации населения Украины от коронавируса.

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