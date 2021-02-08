Pfizer пообещала Зеленскому как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину

Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", - сказал глава государства.

Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.

"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.