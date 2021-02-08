RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Pfizer пообіцяла Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Голова фармацевтичної корпорації Pfizer Альбер Бурла в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе для найскорішої доставки COVID-вакцини в Україну. Розмова відбулася сьогодні, 8 лютого.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Популярні новини
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
Карантин перестав працювати в боротьбі з COVID, - МОЗ Чехії 05 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей 07 лютого 2021
Нідерланди теж не рекомендують вакцину від AstraZeneca для людей старше 65 років 04 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
В Україні 4310 нових випадків коронавірусу 06 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021

Зеленський та Бурла обговорили питання щодо укладення контракту на постачання в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини", - сказав глава держави.

Президент також проінформував свого співрозмовника про плани щодо розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати вирішили надати Україні холодильник для зберігання COVID-вакцини. Це дозволить пришвидшити отримання вакцини Pfizer/BioNTech.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, від чого буде залежати дата початку вакцинації населення України від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийУкраїнавакцинаціявакцина від коронавірусу
Читайте також
"Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою": Степанов про закупівлю COVID-вакцин
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
Прогноз погоди