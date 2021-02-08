Pfizer пообіцяла Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину в Україну

Зеленський та Бурла обговорили питання щодо укладення контракту на постачання в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини", - сказав глава держави.

Президент також проінформував свого співрозмовника про плани щодо розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", - наголосив Зеленський.