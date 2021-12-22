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Пик "Омикрона" прошел: в ЮАР зафиксировали снижение количества случаев COVID

Автор: Иванна Шовкун

В последние дни в ЮАР зарегистрировали снижение числа новых случаев заболевания коронавиурсом. По данным медицинских экспертов, это говорит о том, что страна преодолела волну, вызванную новым штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Специалисты предполагают, что волна инфекций из-за "Омикрона" может быстро отступить после сильного всплеска. Однако говорить точно об этом пока не могут, ведь ежедневный подсчет случаев заражения вирусом ненадежен. На него влияют неравномерное тестирование, задержки в отчетности и другие колебания.

Отмечают, что за сутки 16 декабря в ЮАР зафиксировали 27 тысяч новых случаев. Однако уже 21 декабря число заражений упало до 15 тысяч.

"Это была короткая волна ... и хорошие новости заключаются в том, что она не была очень серьезной с точки зрения госпитализаций и смертей. Для эпидемиологии неудивительно, что за очень резким увеличением, подобным тому, что мы видели в ноябре, следует резкое снижение", - сказала старший научный сотрудник отдела вакцин и исследований Марта Нунес.

Напомним, случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали уже в 106 странах мира.

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ЮАР