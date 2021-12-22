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Пік "Омікрону" пройшов: у ПАР зафіксували зниження кількості випадків COVID

Автор: Іванна Шовкун

В останні дні у ПАР зареєстрували зниження кількості нових випадків захворювання на коронавіурс. За даними медичних експертів, це говорить про те, що країна подолала хвилю, викликану новим штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фахівці припускають, що хвиля інфекцій через "Омікрон" може швидко відступити після сильного сплеску. Проте говорити точно про це поки що не можуть, адже щоденний підрахунок випадків зараження вірусом ненадійний. На нього впливають нерівномірне тестування, затримки у звітності та інші коливання.

Зазначають, що за добу 16 грудня у ПАР зафіксували 27 тисяч нових випадків. Проте вже 21 грудня кількість заражень впала до 15 тисяч.

"Це була коротка хвиля... і хороші новини полягають у тому, що вона не була дуже серйозною з погляду госпіталізацій та смертей. Для епідеміології не дивно, що за дуже різким збільшенням, подібним до того, що ми бачили в листопаді, слідує різке зниження", - сказала старший науковий співробітник відділу вакцин та досліджень Марта Нунес.

Нагадаємо, випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували вже у 106 країнах світу.

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