Пик заболеваемости COVID в Украине пройден, началось снижение, - НАН

В Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось число новых заражений в день. При этом в НАН отметили, что официальная статистика может незначительно искажать данные из-за нерегулярность внесения устаревших случаев. "Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - отметили ученые.