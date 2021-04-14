Пік захворюваності COVID в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН
В Україні пройдено пік захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.
Згідно з даними вчених, у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень в день. При цьому в НАН відзначили, що офіційна статистика може дещо спотворювати дані через нерегулярність внесення застарілих випадків.
"Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - зазначили вчені.
Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато за COVID-19. За його словами, ситуація з захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.
Зазначимо, вчора в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях.
Також повідомлялося, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.