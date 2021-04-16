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Пілотний проект. У Моршині запускають колективну вакцинацію від COVID

Новость на русском → Моршин, П'ятниця 16 квітня 2021 09:53
Пілотний проект. У Моршині запускають колективну вакцинацію від COVID Фото: вакцинувати планують не менше 70% населення (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Моршині планують одночасно вакцинувати від коронавірусу більшу частину жителів міста. Експеримент буде проводитися в рамках пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

У Моршині проживає 4239 людина. Вакцинація більшості населення міста повинна дозволити створити максимально безпечні умови для людей, які прибувають в Моршин для оздоровлення.

"Масову вакцинацію дозволить створити 70% імунного прошарку. Ми зі свого боку підтримали цей проект", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Зараз для вакцинації жителів Моршина виділено 2400 доз вакцини CoronaVac.

"Реалізація цього пілотного проекту дасть можливість вивчити і проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті", - вважають в ОДА.

Нагадаємо, в Україні з 12 квітня почали прищеплювати від коронавіруса китайської вакциною CoronaVac. Станом на вчора, дану вакцину почали використовувати в семи областях.

Зазначимо, кампанія вакцинації в Україні почалася в кінці лютого. Зараз використовуються два препарати - Covishield і CoronaVac. Сьогодні до Києва повинна бути доставлена перша партія вакцини Pfizer.

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