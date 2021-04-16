Пилотный проект. В Моршине запускают коллективную вакцинацию от COVID

В Моршине проживает 4239 человек. Вакцинация большинства населения города должна позволить создать максимально безопасные условия для людей, которые прибывают в Моршин для оздоровления.

"Массовое вакцинирование позволит создать 70% иммунной прослойки. Мы со своей стороны поддержали этот проект", - рассказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Сейчас для вакцинации жителей Моршина выделено 2400 доз вакцины CoronaVac.

"Реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от имуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте", - считают в ОГА.