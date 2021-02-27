План вакцинации от коронавируса: как записаться на прививку

В Украине с 24 февраля запущена вакцинация от коронавируса. Все желающие смогут самостоятельно записаться на прививку несколькими способами. Такая возможность появится у населения в начале марта.
Подробно об организации вакцинации, варианты записи на прививку - в материале РБК-Украина.
Украинцы смогут записаться на получение бесплатной прививки против коронавируса онлайн и в телефонном режиме уже на следующей неделе.
Будет доступно несколько вариантов:
На основании электронных заявок украинцев через портал или приложение "Дия" будет сформирована "карта спроса", которая поможет оперативно распределять вакцину согласно очереди..
Запись на бесплатную прививку будет открыта для всех украинцев, в том числе для населения от 18 до 59 лет вне приоритетных групп.
Людей из категорий риска (по возрасту, профессии, состоянию здоровья) будут прививать по Национальному плану в первую очередь. Остальных записавшихся занесут в электронную очередь.
Граждан из списка ожидания могут вызвать на прививку вне календарного плана, если останутся вакцины после иммунизации всех лиц из приоритетной группы.
Для бесплатной вакцинации пациент должен быть зарегистрирован в Реестре электронной системы здравоохранения. В системе уже есть данные обо всех пациентах, которые имеют декларацию с семейным врачом, получают медпрепараты по программе "Доступные лекарства".
Вакцинация является добровольной, но перед уколом необходимо заполнить заявление на согласие.
Фото: календарній план вакцинации для приоритетных групп населения (moz.gov.ua)
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для записи на прививку не обязательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.
Для данной категории граждан будут доступны способы подачи заявки онлайн или по телефону. После записи специалисты будут координировать их по месту жительства к определенному пункту вакцинации.
Для прохождения вакцинации таким пациентам при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Эти документы нужны для внесения данных в электронную систему здравоохранения.
После записи на прививку человеку будет приходить подтверждение о регистрации, а затем, по мере продвижения очереди, сообщение о дате вакцинации и месте ее проведения.
С началом вакцинации в Украине Минздрав также запускает коммуникационную кампанию.
Ее цель - информирование о том, какие группы населения могут записываться и вакцинироваться на данный момент, где можно сделать прививку, кто проводит вакцинацию и т.д. Все эти данные будут доступны на портале о СOVID-19.
Сведения о прививках будут храниться в реестре вакцинации. Он формируется на базе eHealth - электронная система, которую используют медицинские учреждения (в ней ведут реестр пациентов семейные врачи).
После получения второй дозы препарата (через 4-12 недель от первого укола) данные внесут в электронную карточку пациента.
На старте иммунизационной кампании прививки получат украинцы с критической опасностью инфицирования: медики COVID-госпиталей, военные ООС, жильцы и персонал домов престарелых.
Списки на вакцинацию во время первого этапа составляются на уровне больниц, обладминистраций. Как сообщили в Минздраве, на прививку от коронавируса записалось 58 тысяч медиков.
Вакцинация от коронавируса в Украине организуется двумя способами. На первом этапе прививки будут делать мобильные бригады в выездном режиме по согласованным спискам.
На последующих этапах начнут работать стационарные кабинеты при амбулаториях и Центрах первичной медико-санитарной помощи. В них будет проходить вакцинация населения по предварительной записи, согласно Национальному плану.
Напомним, Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации для отдельных категорий населения. Так, прививку рекомендовано отсрочить беременным женщинам, переболевшим коронавирусом.