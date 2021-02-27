План вакцинации от коронавируса: как записаться на прививку

Где можно подать заявку на вакцинацию

Украинцы смогут записаться на получение бесплатной прививки против коронавируса онлайн и в телефонном режиме уже на следующей неделе.

Будет доступно несколько вариантов:

на портале государственных услуг "Дия" или в мобильном приложении "Дия";

по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-60-20-19;

у своего семейного врача;

На основании электронных заявок украинцев через портал или приложение "Дия" будет сформирована "карта спроса", которая поможет оперативно распределять вакцину согласно очереди..

Кто может записаться

Запись на бесплатную прививку будет открыта для всех украинцев, в том числе для населения от 18 до 59 лет вне приоритетных групп.

Людей из категорий риска (по возрасту, профессии, состоянию здоровья) будут прививать по Национальному плану в первую очередь. Остальных записавшихся занесут в электронную очередь.

Граждан из списка ожидания могут вызвать на прививку вне календарного плана, если останутся вакцины после иммунизации всех лиц из приоритетной группы.

Для бесплатной вакцинации пациент должен быть зарегистрирован в Реестре электронной системы здравоохранения. В системе уже есть данные обо всех пациентах, которые имеют декларацию с семейным врачом, получают медпрепараты по программе "Доступные лекарства".

Вакцинация является добровольной, но перед уколом необходимо заполнить заявление на согласие.

Фото: календарній план вакцинации для приоритетных групп населения (moz.gov.ua)

Как записаться, если нет семейного врача: какие документы нужны

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для записи на прививку не обязательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Для данной категории граждан будут доступны способы подачи заявки онлайн или по телефону. После записи специалисты будут координировать их по месту жительства к определенному пункту вакцинации.

Для прохождения вакцинации таким пациентам при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Эти документы нужны для внесения данных в электронную систему здравоохранения.

О дате и пунктах прививок будут оповещать дополнительно

После записи на прививку человеку будет приходить подтверждение о регистрации, а затем, по мере продвижения очереди, сообщение о дате вакцинации и месте ее проведения.

С началом вакцинации в Украине Минздрав также запускает коммуникационную кампанию.

Ее цель - информирование о том, какие группы населения могут записываться и вакцинироваться на данный момент, где можно сделать прививку, кто проводит вакцинацию и т.д. Все эти данные будут доступны на портале о СOVID-19.

Реестр вакцинации и списки на прививки

Сведения о прививках будут храниться в реестре вакцинации. Он формируется на базе eHealth - электронная система, которую используют медицинские учреждения (в ней ведут реестр пациентов семейные врачи).

После получения второй дозы препарата (через 4-12 недель от первого укола) данные внесут в электронную карточку пациента.

На старте иммунизационной кампании прививки получат украинцы с критической опасностью инфицирования: медики COVID-госпиталей, военные ООС, жильцы и персонал домов престарелых.

Списки на вакцинацию во время первого этапа составляются на уровне больниц, обладминистраций. Как сообщили в Минздраве, на прививку от коронавируса записалось 58 тысяч медиков.

Где будут делать прививки

Вакцинация от коронавируса в Украине организуется двумя способами. На первом этапе прививки будут делать мобильные бригады в выездном режиме по согласованным спискам.

На последующих этапах начнут работать стационарные кабинеты при амбулаториях и Центрах первичной медико-санитарной помощи. В них будет проходить вакцинация населения по предварительной записи, согласно Национальному плану.