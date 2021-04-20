Платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет. Ляшко объяснил почему

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платной вакцини от коронавируса в Украине в этом году не будет. В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1" .

По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной. Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину.

"Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса - это криминал, за это можно понести ответственность.