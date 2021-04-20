UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет. Ляшко объяснил почему

Автор: Анастасия Рокитна

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платной вакцини от коронавируса в Украине в этом году не будет. В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной. Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину.

"Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса - это криминал, за это можно понести ответственность.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаВиктор Ляшко
Читайте также
Смогут ли украинцы получить вторую дозу вакцины Covishield: ответ Минздрава
Прогноз погоды