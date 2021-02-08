Чтобы победить COVID в Украине, нужно вакцинировать 60% граждан, - Степанов

В Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
По его словам, вакцина точно поможет в борьбе с коронавирусом.
"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной", - заявил он.
Министр отметил, что в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.
Он также заявил, что готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.
Также на этом форуме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.
Отметим, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.