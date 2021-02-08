Чтобы победить COVID в Украине, нужно вакцинировать 60% граждан, - Степанов

В Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Министр отметил, что в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

"Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной", - заявил он.

По его словам, вакцина точно поможет в борьбе с коронавирусом.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Он также заявил, что готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Также на этом форуме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.

Отметим, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.