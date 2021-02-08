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Щоб перемогти COVID в Україні, потрібно вакцинувати 60% громадян, - Степанов

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують провакцинувати від коронавірусу щонайменше 60% громадян. Спочатку будуть групи ризику.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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За його словами, вакцина точно допоможе в боротьбі з коронавірусом.

"Нам дуже потрібно, щоб перемогти COVID-19, провакцинувати мінімум 60% громадян безкоштовною та безпечною вакциною", - заявив він.

Міністр зазначив, що в Україні планують почати перший етап вакцинації населення від коронавірусу вже наступного тижня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною.

Він також заявив, що готовий "особистим прикладом" продемонструвати українцям безпеку і необхідність вакцинації від коронавірусу, яка повинна початися уже через тиждень.

Також на цьому форумі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Один з них - це відновлення повноцінної мобільності.

Зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в України. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

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