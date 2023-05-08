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З початку пандемії в Україні зафіксували 5,5 млн випадків COVID-19: скільки людей загинули

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

В Україні з початку пандемії COVID-19 зареєстрували 5,5 млн випадків захворювань на коронавірус. З них понад 110 тисяч - летальних.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"З початку пандемії в Україні було зафіксовано 5 млн 544 тисячі випадків захворювання COVID-19. Летальних випадків було зареєстровано 112 268, в тому числі 89 смертей у дітей", - повідомив він.

Серед медичних працівників в Україні захворіло 154 394 осіб, з них кількість померлих з діагнозом COVID-19 - 1256.

Крім того, від початку вакцинації українці отримали 35 409 256 щеплень проти COVID. Одну дозу отримали 16 млн 339 тисяч осіб, дві дози - 15 млн 484 тисяч.

Нагадаємо, ВООЗ скасувала надзвичайний стан через коронавірус.

РБК-Україна повідомляло, що уряд продовжив карантин через коронавірус в Україні до кінця червня.

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