С начала пандемии в Украине зафиксировали 5,5 млн случаев COVID-19: сколько людей погибли

"С начала пандемии в Украине было зафиксировано 5 млн 544 тысяч случаев заболевания COVID-19. Летальных случаев было зарегистрировано 112 268, в том числе 89 смертей у детей", - сообщил он.

Среди медицинских работников в Украине заболело 154 394 человек, из них количество умерших с диагнозом COVID-19 - 1256.

Кроме того, с начала вакцинации украинцы получили 35 409 256 прививок против COVID. Одну дозу получили 16 млн 339 тысяч человек, две дозы - 15 млн 484 тысяч.

Напомним, ВОЗ отменила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

РБК-Украина сообщало, что правительство продлило карантин из-за коронавируса в Украине до конца июня.

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