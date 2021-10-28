Почему в больницах Украины повысился спрос на кислород: ответ Ляшко
В украинских больницах наблюдается повышенный спрос на кислород для больных. Это объясняется, в частности, распространением "Дельта"-штамма и регламентными работами на заводах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.
"Для покрытия потребности в кислороде сейчас привлечено 35 предприятий, производящих кислород. В том числе 23 предприятия которые производят медицинский кислород и 12 - технический", - рассказал Ляшко.
Министр подчеркнул, что сегодня ни одна больница в Украине не оставлена без кислорода.
"В определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый", - отметил Ляшко.
По его словам, сейчас все вопросы, по обеспечению больниц кислородом решаются оперативно и командно, а необходимость кризисного реагирования связана с двумя факторами.
"Первый-рост использования кислорода из-за значительно большей его потребности для лечения пациентов с "Дельтой". Имеется двухтонная емкость для жидкого кислорода которой в предыдущие волны использовалась 7-10 дней и нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня, поэтому и появляются сообщения в СМИ, что кислорода хватает на несколько дней", - пояснил Ляшко.
А второй фактор, как отметил министр, заключается в регламентных работах на заводах по производству кислорода.
"Второй фактор-это регламентные работы на мощностях двух производителей кислорода, которые суммарно производят 130 т кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом - работы продлятся до 1 ноября текущего года", - добавил Ляшко.
Напомним, Украина начала закупать в Польше медицинский кислород.
Отметим, что ранее глава МИНЗДРАВА Виктор Ляшко заявлял, что два украинских завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.