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Чому в лікарнях України підвищився попит на кисень: відповідь Ляшка

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 11:39
Чому в лікарнях України підвищився попит на кисень: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В українських лікарнях спостерігається підвищений попит на кисень для хворих. Це пояснюється, зокрема, поширенням "Дельта"-штаму та регламентними роботами на заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Для покриття потреби в кисні зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень. В тому числі 23 підприємства які виробляють медичний кисень та 12 - технічний", - розповів Ляшко.

Міністр підкреслив, що сьогодні жодна лікарня в Україні не залишена без кисню.

"У певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований", - зазначив Ляшко.

За його словами, наразі всі питання, щодо забезпечення лікарень киснем вирішуються оперативно та командно, а необхідність кризового реагування пов'язана з двома факторами.

"Перший - зростання використання кисню через значно більшу його потребу для лікування пацієнтів з "Дельтою". Є лікарні двотонна ємність для рідкого кисню якої в попередні хвилі використовувалася 7-10 днів і потребувала підвозу кисню раз на тиждень. Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні, тому і з'являються повідомлення у ЗМІ, що кисню вистачає на декілька днів", - пояснив Ляшко.

А другий фактор, як зазначив міністр, полягає в регламентних роботах на заводах з виробництва кисню.

"Другий фактор - це регламентні роботи на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 т кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися і сьогодні він розпочинає відпускати кисень в мережу, на іншому - роботи триватимуть до 1 листопада поточного року", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Україна почала закуповувати в Польщі медичний кисень.

Зазначимо, що раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що два українські заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили виробництво через регламентні роботи, а ще один виробник має технічні несправності.

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