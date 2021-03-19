Почему в Европе разгорелся скандал вокруг вакцины AstraZeneca: объяснение эксперта

Страны Европы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это решение могло быть вызвано политическими причинами.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, говорится в материале "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине".
По его словам, мог сработать натиск популистских партий, которые есть во многих европейских странах. Также это могло ускорить российское вмешательство.
Эксперт назвал несколько факторов, которые делают AstraZeneca более конкурентоспособной по сравнению с остальными: низкая цена, эффективность уже после первой дозы, а также огромные масштабы производства.
"Мы видим, насколько сильный напор идет на Европейский союз со стороны России. Не секрет, что одна доза AstraZeneca в разы дешевле, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Если говорить о российской вакцине от Института Гамалеи "Спутник V", то ее цена больше 10 долларов за дозу. Тогда как AstraZeneca стоит около 3 долларов за дозу", - рассказал Лапий.
Напомним, ранее Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
Однако, вчера вечером несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.