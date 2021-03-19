Чому в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca: пояснення експерта

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні" .

За його словами, міг спрацювати натиск популістських партій, які є в багатьох європейських країнах. Також це могло пришвидшити російське втручання.

Експерт назвав кілька факторів, які роблять AstraZeneca більш конкурентоспроможною порівняно з іншими: низька ціна, ефективність вже після першої дози, а також величезні масштаби виробництва.

"Ми бачимо, наскільки сильний напір йде на Європейський союз з боку Росії. Не секрет, що одна доза AstraZeneca в рази дешевше, ніж вакцина Pfizer-BioNTech. Якщо говорити про російську вакцину від Інституту Гамалії "Супутник V", то її ціна більше 10 доларів за дозу. Тоді як AstraZeneca коштує близько 3 доларів за дозу", - розповів Лапій.