Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать

В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать обратившись к семейному врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич в эфире "Завтрака с 1+1" .

По ее словам, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику - к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - пояснила Карчевич.

Она отметила, что украинцы уже начали прививаться бустерной дозой вакцины, которая разрешена сейчас в стране всем желающим и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов как можно быстрее аннулировать их.