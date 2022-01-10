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Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать

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Украина, Понедельник 10 января 2022 13:04
Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать Фото: поддельный COVID-сертификат можно аннулировать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать обратившись к семейному врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич в эфире "Завтрака с 1+1".

По ее словам, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику - к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - пояснила Карчевич.

Она отметила, что украинцы уже начали прививаться бустерной дозой вакцины, которая разрешена сейчас в стране всем желающим и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов как можно быстрее аннулировать их.

Напомним, Украина планирует сократить срок действия COVID-сертификатов вслед за решением ЕС.

Добавим, сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января.

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