Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: алгоритм действий

Своевременное диагностирование COVID-19 уменьшает риск осложнений и способно уберечь окружающих от этого вируса. В Министерстве здравоохранения Украины напомнили украинцам, как правильно подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
В частности, желающим сдать ПЦР-тест для проверки, инфицирован ли пациент вирусом из семейства коронавирусов или нет, необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Нарушение правил может привести к неправильным результатам анализа.
В Министерстве здравоохранения рекомендуют сдавать анализ утром, сразу после пробуждения.
Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.