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Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: алгоритм дій

Автор: Ольга Белей

Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень і здатне вберегти оточуючих від цього вірусу. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали українцям, як правильно підготуватися до здачі ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Зокрема, бажаючим здати ПЛР-тест для перевірки, інфікований пацієнт вірусом з сімейства коронавірусів чи ні, необхідно дотримуватися певного алгоритму дій. Порушення правил може призвести до неправильних результатів аналізу.

Коли здавати

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують здавати аналіз вранці, відразу після пробудження.

За 6 годин до здачі аналізу не можна

  • Приймати препарати для зрошення носоглотки.
  • Приймати препарати, які необхідно розсмоктувати.

За 3-4 години до здачі аналізу категорично не можна:

  • Їсти.
  • Пити.
  • Використовувати жувальну гумку.
  • Вживати цукерки.
  • Чистити зуби.
  • Ополіскувати ротову порожнину.
  • Курити.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня.

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