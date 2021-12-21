Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: алгоритм дій

Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень і здатне вберегти оточуючих від цього вірусу. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали українцям, як правильно підготуватися до здачі ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Зокрема, бажаючим здати ПЛР-тест для перевірки, інфікований пацієнт вірусом з сімейства коронавірусів чи ні, необхідно дотримуватися певного алгоритму дій. Порушення правил може призвести до неправильних результатів аналізу.
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують здавати аналіз вранці, відразу після пробудження.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня.