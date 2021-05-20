Подтвердит не только вакцинацию: в ЕС назвали особенности COVID-сертификата

Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили единый цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса. В ЕС отметили, что документ является бесплатным, безопасным и доступным для всех.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .

Отмечается, что документ будет охватывать вакцинацию, тестирование и восстановление, предлагая гражданам различные варианты.

"Он полностью соблюдает основные права граждан, включая защиту персональных данных. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение по ЕС. Цифровой сертификат ЕС COVID, доступный в бумажном или цифровом формате, облегчит европейцам путешествия - будь то встреча с родными и близкими или заслуженный отдых", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В соответствии с соглашением, достигнутым Европейским парламентом и Советом, цифровой сертификат COVID ЕС будет:

охватывать вакцинацию, тестирование и восстановление;

доступен в цифровом и бумажном формате, в зависимости от выбора получателей, и содержать QR-код с цифровой подписью;

бесплатным, легко получаемым, а также доступным для лиц, вакцинированных до вступления в силу Постановления ЕС о цифровом сертификате COVID;

Цифровой сертификат вакцинации может также использоваться государствами-членами в национальных целях, если это предусмотрено национальным законодательством.

"Государства-члены должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для владельцев цифрового сертификата COVID ЕС, если только они не являются необходимыми и пропорциональными для защиты общественного здоровья", - говорится в сообщении.