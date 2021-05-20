Підтвердить не тільки вакцинацію: в ЄС назвали особливості COVID-сертифікату

Єврокомісія та Рада ЄС затвердили єдиний цифровий сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. В ЄС зазначили, що документ є безкоштовним, безпечним і доступним для всіх.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії .

Відзначається, що документ буде охоплювати вакцинацію, тестування і відновлення, пропонуючи громадянам різні варіанти.

"Він повністю дотримується основних прав громадян, включаючи захист персональних даних. Всі громадяни ЄС мають фундаментальне право на вільне пересування по ЄС. Цифровий сертифікат ЄС COVID, доступний в паперовому або цифровому форматі, полегшить європейцям подорожі - будь то зустріч з рідними і близькими або заслужений відпочинок", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Відповідно до угоди, досягнутої Європейським парламентом і Радою, цифровий сертифікат COVID ЄС буде:

охоплювати вакцинацію, тестування та відновлення;

доступний в цифровому і паперовому форматі, в залежності від вибору одержувачів, і містити QR-код з цифровим підписом;

безкоштовним, легко отримуваним, а також доступним для осіб, вакцинованих до набрання чинності Постановою ЄС про цифровий сертифікат COVID;

Цифровий сертифікат вакцинації може також використовуватися державами-членами в національних цілях, якщо це передбачено національним законодавством.

"Держави-члени повинні утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для власників цифрового сертифіката COVID ЄС, якщо тільки вони не є необхідними і пропорційними для захисту громадського здоров'я", - йдеться в повідомленні.