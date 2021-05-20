Підтвердить не тільки вакцинацію: в ЄС назвали особливості COVID-сертифікату
Єврокомісія та Рада ЄС затвердили єдиний цифровий сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. В ЄС зазначили, що документ є безкоштовним, безпечним і доступним для всіх.
Відзначається, що документ буде охоплювати вакцинацію, тестування і відновлення, пропонуючи громадянам різні варіанти.
"Він повністю дотримується основних прав громадян, включаючи захист персональних даних. Всі громадяни ЄС мають фундаментальне право на вільне пересування по ЄС. Цифровий сертифікат ЄС COVID, доступний в паперовому або цифровому форматі, полегшить європейцям подорожі - будь то зустріч з рідними і близькими або заслужений відпочинок", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Відповідно до угоди, досягнутої Європейським парламентом і Радою, цифровий сертифікат COVID ЄС буде:
- охоплювати вакцинацію, тестування та відновлення;
- доступний в цифровому і паперовому форматі, в залежності від вибору одержувачів, і містити QR-код з цифровим підписом;
- безкоштовним, легко отримуваним, а також доступним для осіб, вакцинованих до набрання чинності Постановою ЄС про цифровий сертифікат COVID;
Цифровий сертифікат вакцинації може також використовуватися державами-членами в національних цілях, якщо це передбачено національним законодавством.
"Держави-члени повинні утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для власників цифрового сертифіката COVID ЄС, якщо тільки вони не є необхідними і пропорційними для захисту громадського здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 травня Єврокомісія оголосила про те, що було досягнуто угоди щодо цифрового сертифікату вакцинації.
Крім того, Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.
Вчора країни-члени ЄС офіційно схвалили відкриття кордонів для туристів з третіх країн, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.