На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

Проезд в межрегиональных поездах "Укрзализныци" с 21 октября будет осуществляться по новым правилам. Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского.
В частности, с 21 октября при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира наличие таких документов:
Как пояснили в УЗ, пассажиров, у которых нет "коронавирусных" документов, на поезд пускать не будут. Проводник имеет право отказать в доступе.
Напомним, РБК-Украина писало, что в связи с новыми ограничениями в "Интерсити" теперь будут проверять документы при посадке.
Отметим, новые ограничения на транспорте не касаются детей.