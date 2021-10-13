На поїзд можуть не пустити з квитком. В УЗ розповіли про нові правила: що треба для проїзду

Проїзд у міжрегіональних поїздах "Укрзалізниці" з 21 жовтня здійснюватиметься за новими правилами. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, на поїзд пускатимуть тільки ковід-безпечних пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського.
Зокрема, з 21 жовтня при посадці на поїзд провідник перевірятиме у пасажира наявність таких документів:
Як пояснили в УЗ, пасажирів, у яких немає "коронавірусних" документів, на поїзд пускати не будуть. Провідник має право відмовити в доступі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у зв'язку з новими обмеженнями в "Інтерсіті" тепер перевірятимуть документи при посадці.
Відзначимо, нові обмеження на транспорті не стосуються дітей.