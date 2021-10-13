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На поїзд можуть не пустити з квитком. В УЗ розповіли про нові правила: що треба для проїзду

Автор: Олександр Мороз

Проїзд у міжрегіональних поїздах "Укрзалізниці" з 21 жовтня здійснюватиметься за новими правилами. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, на поїзд пускатимуть тільки ковід-безпечних пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського.

Зокрема, з 21 жовтня при посадці на поїзд провідник перевірятиме у пасажира наявність таких документів:

  • паспорт,
  • посадковий квиток,
  • COVID-сертифікат або ПЛР-тест / тест на антиген.

Як пояснили в УЗ, пасажирів, у яких немає "коронавірусних" документів, на поїзд пускати не будуть. Провідник має право відмовити в доступі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у зв'язку з новими обмеженнями в "Інтерсіті" тепер перевірятимуть документи при посадці.

Відзначимо, нові обмеження на транспорті не стосуються дітей.

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