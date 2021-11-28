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Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР, "Омикрон" является более опасным за "Дельту". Также неизвестно, легче ли он передается от человека к человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "Омикрон" или другими факторами", - говорится в заявлении.

В то же время в ВОЗ отмечают, что пока неизвестно, может ли "Омикрон" привести к более тяжелому течению болезни. Несмотря на то, что в ЮАР наблюдается рост количества госпитализаций, это также может быть и следствием увеличения общего количества инфицированных людей.

Неясно, отличаются ли симптомы "Омикрона" от проявлений других вариантов коронавируса.

Однако, вакцины и в дальнейшем являются единственным и эффективным способом предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "Дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", - добавили в ВОЗ.

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