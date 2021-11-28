Наразі недостатньо даних аби стверджувати, що "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

"У районах Південної Африки, що вражені цим варіантом, зросла кількість людей з позитивним результатом тестування, але зараз проводяться епідеміологічні дослідження, щоб зрозуміти, чи це пов'язано зі штамом "Омікрон" або іншими факторами", - йдеться у заяві.

Водночас у ВООЗ зазначають, що поки невідомо, чи може "Омікрон" призвести до більш важкого перебігу хвороби. Попри те, що у ПАР спостерігається зростання кількості госпіталізацій, це також може бути й наслідком збільшення загальної кількості інфікованих людей.

Також незрозуміло, чи симптоми "Омікрону" відрізняються від проявів інших варіантів коронавірусу.

Однак, вакцини й надалі є єдиним та ефективним способом запобігти тяжкій хворобі й смерті.

"Вакцини залишаються критичним елементом для скорочення випадків складного перебігу хвороби та смерті, у тому числі проти домінантного варіанта "Дельта". Існуючі вакцини залишаються ефективними проти тяжкої хвороби та смерті", - додали у ВООЗ.