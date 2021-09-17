Показатели COVID-госпитализаций превышены в восьми областях

Сегодня, 17 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в семи регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:
Напомним, в Украине стремительно растет количество суточных случаев коронавируса - за минувшие сутки выявили 6624 новых больных.