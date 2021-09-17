Показники COVID-госпіталізацій перевищені у восьми областях

Сьогодні, 17 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в семи регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання на повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у областях:
Нагадаємо, в Україні стрімко зростає кількість добових випадків коронавіруса - за минулу добу виявили 6624 нових хворих.