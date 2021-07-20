Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 20 июля эти два региона, как и остальные области, находятся в "зеленой" зоне карантина.

Однако, в двух областях пока "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

Вчера она составляла в Одесской области 50,3%, а в Тернопольской - 88,9%.

Отметим, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показателя. Поэтому пока Одесская и Тернопольская области остаются в "зеленой" зоне.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)