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Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины. Так, в Луганской и Херсонской области динамика госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Херсонской области третий день подряд показатель динамики госпитализаций находится не в пределах нормы. По последним данным, он составляет 55,6%, а ранее составлял 69,8-80%.

Кроме этого, в Луганской области данный показатель держится на отметке 50,8%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Однако, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя. Поэтому сейчас Луганская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за минувшие сутки в Украине выявили 213 новых случаев коронавируса.

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