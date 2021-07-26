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Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я оновило дані епідемічних показників в регіонах України. Так, у Луганській та Херсонській області динаміка госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Херсонській області третій день поспіль показник динаміки госпіталізацій перебуває не у межах норми. За останніми даними, він складає 55,6%, а раніше складав 69,8-80%.

Крім цього, у Луганській області даний показник тримається на позначці 50,8%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Однак, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Луганська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусу.

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