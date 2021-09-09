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Показательные рейды: Кузин анонсировал меры по контролю масочного режима

Автор: Артем Горовенко

Украинские правоохранительные органы будут проводит показательные рейды для контроля масочного режима. В частности, на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина медицинской эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

По его словам, полиция будет проводить такие рейды, поскольку нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности.

"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего. Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты", - отметил Кузин.

Он также добавил, что на сегодня готовятся более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут усиленно следить за выполнением правил карантина, и на улицы столицы снова выведут мобильные группы контроля.

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