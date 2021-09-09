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Показові рейди: Кузін анонсував заходи з контролю масочного режиму

Автор: Артем Горовенко

Українські правоохоронні органи проводитимуть показові рейди для контролю масочного режиму. Зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна медичній експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

За його словами, поліція проводитиме такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що в аеропорту "Бориспіль" зараз не контролюється абсолютно нічого. Тому ми будемо вводити механізм таких рейдів на критичні об'єкти", - зазначив Кузін.

Він також додав, що на сьогодні готуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві будуть посилено стежити за виконанням правил карантину, і на вулиці столиці знову виведуть мобільні групи контролю.

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