В полиции назвали количество нарушений за период усиленного карантина в Киеве

За период усиления карантина в Киеве полицейские выявили более 10 тысяч административных правонарушений. Ограничения действовали с 20 марта по 30 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции .

Полиция проверяла соблюдение противоэпидемических мероприятий и осуществляла проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте. Также патрулировали места отдыха.

В результате за время ужесточения карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала. Из них: 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях). В частности это развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Помимо этого за ч. 2 ст. 44-3 Куоап в отношении граждан вынесено 9 131 постановление.

В полиции предупреждают, что и в дальнейшем будут усиленно контролировать соблюдение правил карантина, хотя Киев уже вышел из "красной" зоны.