У поліції назвали кількість порушень за період посиленого карантину в Києві

За період посилення карантину у Києві поліцейські виявили понад 10 тисяч адміністративних правопорушень. Обмеження діяли з 20 березня по 30 квітня.

Про це повідомили у прес-службі поліції .

Поліція перевіряла дотримання протиепідемічних заходів та здійснювала перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті. Також патрулювали місця відпочинку.

У результаті за час посилення карантинних вимог поліцейські всього склали 10 562 адміністративних матеріали. З них: 957 на посадових осіб суб’єктів господарювання за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зокрема це - розважальні заклади, нічні клуби та ресторани.

На громадян за період "червоного" рівня епідемічної небезпеки складено 474 адміністративних протоколи за частиною 1 статті 44-3. Окрім цього за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП у відношенні громадян винесено 9 131 постанову.

У поліції попереджають, що й надалі посилено контролюватимуть дотримання правил карантину, хоч Київ вже вийшов з "червоної" зони.