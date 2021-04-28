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Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 12:10
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата Фото: спецпропуска на проезд в транспорте Киева не нужны будут с 1 мая (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Местная власть Киева приняла решение об ослаблении карантина в столице. В частности, с 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте.

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, весь наземный общественный транспорт и метро возобновят работу в обычном режиме.

"С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновит перевозку пассажиров в обычном режиме с соблюдением определенных ранее противоэпидемиологических норм и правил", - заявил Кличко.

При этом мэр призвал жителей столицы пользоваться общественным транспортом "лишь в случае срочной необходимости".

Ранее в КГГА сообщали, что Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая.

Подробнее о том, какие ограничения будут сняты с 1 мая - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения

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